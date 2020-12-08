Терміни і виконавців вакцинації від COVID-19 назвали в МОЗ. Фото: np.pl.ua

https://racurs.ua/ua/n147488-vakcynaciya-vid-koronavirusu-v-moz-nazvaly-terminy-i-vykonavciv.html

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Вакцина проти коронавірусу буде широкодоступною в Україні не раніше осені 2021 року.

Першими в Україні почнуть вакцинувати групи ризику, а вже після цього влада закуповуватиме препарат для широкого доступу населення. Про це 8 грудня заявив в. о. очільника Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Ігор Кузін в ефірі каналу «Україна 24».

Треба зауважити, що у нас велика кількість груп ризику. Ми розраховуємо, що широкий доступ вакцини, тобто поява в аптеках, відбудеться не раніше, ніж восени 2021 року. Це буде широкий доступ до вакцинації, — запевнив він.



За словами Кузіна, вакцинацію в основному здійснюватимуть за рахунок мобільних бригад, але не виключається, що залучатимуть і стаціонарні пункти щеплення. У МОЗ планують, що мобільні бригади зможуть зробити щеплення близько 800 тис. українців щомісяця. До мільйона щеплень на місцях можна буде зробити, якщо залучатимуть і стаціонарні пункти.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України запросило у Сполучених Штатів Америки вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19.