Найвпливовіших жінок 2020 року назвав Forbes

Forbes назвав найвпливовіших жінок 2020 року

https://racurs.ua/ua/n147503-forbes-nazvav-nayvplyvovishyh-jinok-2020-roku.html

Ракурс

Рейтинг найвпливовіших жінок 2020 року 8 грудня оприлюднив Forbes. За версією американського ділового видання, вже десятий рік поспіль найвпливовішою жінкою світу є канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка обіймає цю посаду з 2005 року.

Меркель раніше заявляла, що не балотуватиметься на посаду канцелера Німеччини у 2021 році. Forbes зауважує, що тепер найголовніше питання, хто прийде до влади після неї.

Друге місце, як і у 2019 році посіла колишня директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду, а нині президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, а третє — кандидат на пост віце-президента США за президентства Джо Байдена Камала Гарріс.

До рейтингу найвпливовіших жінок 2020 року Forbes включив президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн (четверте місце), американську телеведучу Опру Вінфрі (20 місце), операційного директора Facebook Шеріл Сандберг (22 місце).

Прем'єр Нової Зеландії Джасінда Ардерн опинилася на 32 сходинці. Британська королева Єлизавета ІІ посіла 46 сходинку рейтингу.

Низка зірок шоу-бізнесу також потрапили у цей список. Зокрема Ріанна (69 місце), Бейонсе (72 місце), Тейлор Свіфт (82 місце).