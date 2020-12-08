Forbes назвал самых влиятельных женщин 2020 года

https://racurs.ua/n147503-forbes-nazval-samyh-vliyatelnyh-jenschin-2020-goda.html

Ракурс

Рейтинг самых влиятельных женщин 2020 года 8 декабря обнародовал Forbes. По версии американского делового издания, уже десятый год подряд самой влиятельной женщиной мира является канцлер Германии Ангела Меркель, которая занимает эту должность с 2005 года.

Меркель ранее заявляла, что не будет баллотироваться на пост канцелера Германии в 2021 году. Forbes отмечает, что теперь главный вопрос, кто придет к власти после нее.

Второе место, как и в 2019 году заняла бывшая директор-распорядительница Международного валютного фонда, а ныне президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а третье — кандидат на пост вице-президента США при президенте Джо Байдене Камала Харрис.

В рейтинг самых влиятельных женщин 2020 года Forbes включил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (четвертое место), американскую телеведущую Опру Уинфри (20 место), операционного директора Facebook Шерил Сандберг (22 место).

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн оказалась на 32 строке. Британская королева Елизавета II заняла 46 строку рейтинга.

Ряд звезд шоу-бизнеса также попали в этот список. В частности Рианна (69 место), Бейонсе (72 место) и Тейлор Свифт (82 место).