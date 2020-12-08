Брюссель напомнил Шмыгалю, что принятого Радой е-декларирования недостаточно

https://racurs.ua/n147505-brussel-napomnil-shmygalu-chto-prinyatogo-radoy-e-deklarirovaniya-nedostatochno.html

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Законопроект об уголовной ответственности за уклонение от декларирования, который недавно приняла Верховная Рада, не будет иметь достаточного эффекта для предотвращения коррупции. Такое заявление сделал верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель во время разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Телефонный разговор состоялся вместо отложенного Совета ассоциации Украина-ЕС, в нем также приняли участие еврокомиссар по соседству Оливер Варгеи и вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина, пишет DW.

Боррель подчеркнул важность восстановления уголовной ответственности за ложное декларирование. Он отметил, что недавно проголосованный закон, хотя и является шагом в правильном направлении… имеет несколько недостатков и не создает необходимых предохранителей, а также не вызовет эффекта предотвращения коррупции, — сообщили во внешнеполитической службе Евросоюза.

Боррель и Варгеи «настойчиво призывали Киев продолжить усилия» по укреплению верховенства права и борьбы с коррупцией.

Эффективная судебная реформа остается жизненно важной частью этих усилий, — указано в сообщении.

Глава дипломатии ЕС отметил «прогресс Украины на пути реформ, несмотря на дестабилизирующие действия России и конфликт на Востоке, а также вызовы, которые создает пандемия коронавируса». Собеседники договорились провести Совет ассоциации Украина-ЕС 11 февраля.

Напомним, в конце октября Конституционный суд Украины признал неконституционной норму об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации. Также КСУ признал не соответствующими Основному закону отдельные нормы закона «О предупреждении коррупции», касающиеся полномочий НАПК.

Верховная Рада 4 декабря возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Из-за решения КСУ Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС.