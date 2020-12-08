Бутусов ответил на предложение трудоустроиться в Минобороны

https://racurs.ua/n147506-butusov-otvetil-na-predlojenie-trudoustroitsya-v-minoborony.html

Ракурс

Юрий Бутусов принял предложение Министерства обороны Украины о трудоустройстве в ведомстве, которое он активно критикует.

Об этом главный редактор «Цензор.НЕТ» 8 декабря написал на своей Фейсбук-странице.

Журналист отметил, что как ответственный гражданин, он обязан принять предложение. Также он обнародовал свою программу действий.

Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру или президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий, — написал Бутусов.

Его программа действий для наведения порядка в Минобороны состоит из 12 пунктов. В частности журналист предлагает:

провести расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного наличия российских шпионов в секторе обороны;

провести аудит действий за 2020 год в финансовой сфере и установить причины срыва гособоронзаказа и тому подобное;

разработать военную доктрину — цели и задачи оборонного планирования на 2021 год;

создать группы военных и гражданских экспертов по изучению боевого опыта войны в Украине, Молдове, Грузии и т. д.;

создать группы по изменению уставов и нормативной базы ведения боевых действий, боевой подготовки и внутренней службы из состава военнослужащих;

подготовить программы развития Вооруженных сил.

Также в программе действий Бутусова говорится о реформе Минобороны и территориальной обороны.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что журналисту Юрию Бутусову предложили должность в Министерстве обороны Украины.