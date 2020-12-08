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Ракурс
Бутусов ответил на предложение трудоустроиться в Минобороны

Бутусов ответил на предложение трудоустроиться в Минобороны

8 дек 2020, 20:31
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Юрий Бутусов принял предложение Министерства обороны Украины о трудоустройстве в ведомстве, которое он активно критикует.

Об этом главный редактор «Цензор.НЕТ» 8 декабря написал на своей Фейсбук-странице.

Журналист отметил, что как ответственный гражданин, он обязан принять предложение. Также он обнародовал свою программу действий.

Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру или президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий, — написал Бутусов.

Его программа действий для наведения порядка в Минобороны состоит из 12 пунктов. В частности журналист предлагает:

  • провести расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного наличия российских шпионов в секторе обороны;

  • провести аудит действий за 2020 год в финансовой сфере и установить причины срыва гособоронзаказа и тому подобное;

  • разработать военную доктрину — цели и задачи оборонного планирования на 2021 год;

  • создать группы военных и гражданских экспертов по изучению боевого опыта войны в Украине, Молдове, Грузии и т. д.;

  • создать группы по изменению уставов и нормативной базы ведения боевых действий, боевой подготовки и внутренней службы из состава военнослужащих;

  • подготовить программы развития Вооруженных сил.

Также в программе действий Бутусова говорится о реформе Минобороны и территориальной обороны.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что журналисту Юрию Бутусову предложили должность в Министерстве обороны Украины.


Источник: Ракурс


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