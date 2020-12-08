Платное ВНО предлагает ввести МОН — подробности

https://racurs.ua/n147507-platnoe-vno-predlagaet-vvesti-mon-podrobnosti.html

Ракурс

Внешнее независимое оценивание (ВНО) может стать платным по некоторым предметам — Министерство образования и науки Украины 8 декабря предложило для общественного обсуждения проект приказа о платном ВНО с дополнительных предметов.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба МОН.

Сейчас каждый участник ВНО может выбрать для тестирования не более пяти предметов, прохождения тестирования по которым оплачивает профильное ведомство. Если ученик выбирает более пяти предметов, то МОН предлагает осуществлять проверку знаний за их счет.

Общественное обсуждение проекта приказа о платном ВНО продлится до 21 декабря. Однако отмечается, что из-за комплексности вопроса запустить платное ВНО смогут не раньше 2022 года.

В частности, в документе предлагается изложить третий раздел Порядка проведения внешнего независимого оценивания в следующей редакции:

прохождение внешнего оценивания: с установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов — за счет средств государственного бюджета; сверх установленного МОН количество учебных предметов — за счет средств физических и юридических лиц.



Напомним, ВНО в Украине проходит по 12 предметам: украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки.

Ранее МОН утвердило график проведения ВНО в 2021 году. Со следующего года государственная итоговая аттестация (ГИА) по математике для выпускников украинских школ станет обязательной. Изменится и формат ВНО по украинскому языку и литературе.