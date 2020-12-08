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Ракурс
Новый минометный комплекс «Смерека» показали военные

Новый минометный комплекс «Смерека» показали военные (ФОТО, ВИДЕО)

8 дек 2020, 21:52
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Мобильный комплекс «Смерека» показали военные — он создан на шасси бронеавтомобиля «Варта», в который интегрировали 120-мм миномет и современную цифровую систему управления огнем. На этой неделе в Украине состоялась видеопрезентация комплекса «Смерека».

«Смерека» еще проходит цикл заводские испытания, поэтому гидравлические приводы демонстрировались без защитного кожуха. Об этом 8 декабря сообщает Телеграм-канал «Последний Блокпост».

Мобильный комплекс создан на базе бронеавтомобиля «Варта», построенный на шасси МАЗ-5434. Дальность стрельбы заявляется до 7,5 км. «Смерека» рассчитана на использование минометов 2Б11 или МП-120. Его разработала частная компания ООО «Украинская бронетехника». Демонстрация миномета состоялась на военном полигоне во время презентации украинского вооружения делегации из Бразилии.

Новый минометный комплекс «Смерека»

Новый минометный комплекс «Смерека»


Источник: Ракурс


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