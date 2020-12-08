9 декабря — праздник Юрия и Международный день борьбы с коррупцией

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9 декабря празднуют Юрьев день, а в мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией.

9 декабря — 344-й день в григорианском календаре. До конца года остается 22 дня.

9 декабря — праздник Юрия

Согласно церковному календарю сегодня отмечают Юрьев день (день Юрия Холодного). Посвящен этот праздник годовщине освящения храма Георгия Победоносца, расположенного в Киеве. Георгиевская церковь была построена в XI веке Ярославом Мудрым.

Родился он примерно в III веке на территории Каппадокии. Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является убийство копьем змея в Бейруте, который опустошал местные земли. По легенде, когда чудовищу в жертву отдали царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея. Именно поэтому Георгия часто изображают с копьем.

Именины

9 декабря день ангела отмечают: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

9 декабря — традиции и обычаи дня

На Руси Юрьев день почитался, как праздник силы и мужества. Чествуют сегодня не только Георгия Победоносца, но и всех воинов, сражавшихся и сложивших головы за свою страну. В Юрьев день наши предки не ходили на охоту, опасаясь диких зверей. Медведи до 9 декабря уже уснули в своих берлогах, а вот волки наоборот становились злыми от холода. В народе существовало поверье, что сам святой Георгий отпускает волков в этот день на свободу.

Международный день борьбы с коррупцией

9−11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была подписана Конвенция ООН против коррупции. Украина ратифицировала соглашение 18 октября 2006 года.

Народные приметы 9 декабря