Маск запускает тестовый корабль для полетов на Марс, фото — SpaceX

https://racurs.ua/n147491-mask-zapuskaet-testovyy-korabl-dlya-poletov-na-mars-translyaciya.html

Ракурс

Компания Илона Маска SpaceX 8 декабря в беспилотный полет на высоту около 12,5 км отправляет восьмой тест-прототип космического корабля Starship. Об этом сообщили на сайте компании Spacex.

Маск оценивает вероятность успеха теста примерно в 33%. Первую попытку суборбитального летного испытания провели на полигоне компании в Бока-Чика, округ Кэмерон, штат Техас.

В полете испытают взлетную и посадочную аэродинамику корабля, включая движения закрылков, синхронную работу трех метановых двигателей Raptor, устойчивость прототипа при посадке и другие параметры. SN8 также попытается выполнить маневр с переворотом при спуске.

Полет космического аппарата таких габаритов пока никто не проводил с приземлением.

В активе SpaceX уже есть два летные испытания «голых» образцов Starship. Ракета взлетала на несколько десятков метров в высоту.

Тогда летали только оборудованные двигателями и основными системами резервуары для топлива Starship SN5 и SN6. На этот раз должен взлететь корабль с почти законченным внешним видом.