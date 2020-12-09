Запуск корабля отменили за секунду до старта. Скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n147511-spacex-otmenila-zapusk-korablya-dlya-poletov-na-mars-za-sekundu-do-starta-chto-proizoshlo-video.html

Ракурс

Запуск космического корабля Starship для полетов на Марс, который должен был состояться в ночь на 9 декабря, не состоялся.

Старт корабля был автоматически отменен за 1,3 секунды до запуска двигателей. Вероятно, это произошло из-за проблем с двигателем. В среду, 9 декабря, запланирована вторая попытка старта. Об этом сообщалось в трансляция запуска, которую компания Илона Маска SpaceX осуществляла в YouTube.

Как известно, восьмую тестовую модель многоразового межпланетного корабля Starship планировали запустить на 15 км и впоследствии совершить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку в 00.37 по киевскому времени.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX 8 декабря пыталась совершить очередной тест-прототип космического корабля Starship, который планировалось отправить в беспилотный полет на высоту около 12,5 км.

Маск оценивал вероятность успеха теста примерно в 33%. Первую попытку суборбитального летного испытания провели с полигона компании в Бока-Чика, округ Кэмерон, штат Техас.