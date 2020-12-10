Взрыв корабля Илона Маска для полетов на Марс попал на видео

https://racurs.ua/n147574-vzryv-korablya-ilona-maska-dlya-poletov-na-mars-popal-na-video.html

Ракурс

Корабль Илона Маска для полетов на Марс Starship, который создала аэрокосмическая компания SpaceX, взорвался при посадке во время испытаний в штате Техас.

Об этом 10 декабря в Твиттере сообщил Маск и пресс-служба SpaceX.

По словам Маска, давление в топливном баке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой. Он добавил, что вся остальная часть тестового полета прошла нормально — речь идет о запуске, переключении на верхние баки и управлении закрылками. Маск заявил, что доволен ходом испытаний Starship.

Напомним, космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Красную планету. В сентябре SpaceX провела второй тестовый полет корабля Starship на высоту 150 м. Испытания шестого серийного аппарата Starship SN6 проходили на пусковом комплексе в Бока-Чика (штат Техас).