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Ракурс
Виктор Янукович, фото: «Комсомольская правда»

Дело Майдана — Януковичу не позволили выступать в суде по видеосвязи

9 дек 2020, 22:59
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Виктору Януковичу, бывшему президенту Украины, Печерский райсуд Киева, который избирает ему меру пресечения, не позволил выступать в суде в режиме видеосвязи, как это было в 2016 году в Святошинском райсуде столицы.

Об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства Януковича заявил судья Вячеслав Пидпалый, сообщает агентство «Укринформ».

Также Печерский райсуд отказал защите Януковича в удовлетворении ходатайства о допросе ряда известных лиц.

Защита Януковича хотела допросить:

  • пятого президента Украины Петра Порошенко;
  • исполняющего обязанности президента после бегства Януковича Александра Турчинова;
  • бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия;
  • бывшего премьер-министра (в 2014—2016 годах) Арсения Яценюка;
  • действующего министра внутренних дел Арсена Авакова;
  • бывшего депутата Сергея Пашинского;
  • бывшего главы Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадия Москаля;
  • бывшего премьер-министра (в 2010—2014 годах) Николая Азарова.
  • бывшего первого вице-премьера Андрея Клюева;
  • бывшего главу МВД Виталия Захарченко;
  • бывшего командующего Внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка.

Печерский райсуд столицы в мае 2020 года, в рамках производства по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева, избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ноябре Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича.


Сегодня, 9 декабря, Печерский райсуд начал повторное рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Януковичу.

Напомним, экс-нардеп Татьяна Чорновил считает, что суд по избранию меры пресечения Януковичу, если тому позволят выходить на видеосвязь, фактически превратится в площадку для пиара экс-президента.


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