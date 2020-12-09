Виктор Янукович, фото: «Комсомольская правда»

https://racurs.ua/n147573-delo-maydana-yanukovichu-ne-pozvolili-vystupat-v-sude-po-videosvyazi.html

Ракурс

Виктору Януковичу, бывшему президенту Украины, Печерский райсуд Киева, который избирает ему меру пресечения, не позволил выступать в суде в режиме видеосвязи, как это было в 2016 году в Святошинском райсуде столицы.

Об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства Януковича заявил судья Вячеслав Пидпалый, сообщает агентство «Укринформ».

Также Печерский райсуд отказал защите Януковича в удовлетворении ходатайства о допросе ряда известных лиц.

Защита Януковича хотела допросить:

пятого президента Украины Петра Порошенко;

исполняющего обязанности президента после бегства Януковича Александра Турчинова;

бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия;

бывшего премьер-министра (в 2014—2016 годах) Арсения Яценюка;

действующего министра внутренних дел Арсена Авакова;

бывшего депутата Сергея Пашинского;

бывшего главы Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадия Москаля;

бывшего премьер-министра (в 2010—2014 годах) Николая Азарова.

бывшего первого вице-премьера Андрея Клюева;

бывшего главу МВД Виталия Захарченко;

бывшего командующего Внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка.

Печерский райсуд столицы в мае 2020 года, в рамках производства по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева, избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ноябре Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича.

Сегодня, 9 декабря, Печерский райсуд начал повторное рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Януковичу.

Напомним, экс-нардеп Татьяна Чорновил считает, что суд по избранию меры пресечения Януковичу, если тому позволят выходить на видеосвязь, фактически превратится в площадку для пиара экс-президента.