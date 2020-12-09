Дело Майдана — Януковичу не позволили выступать в суде по видеосвязиhttps://racurs.ua/n147573-delo-maydana-yanukovichu-ne-pozvolili-vystupat-v-sude-po-videosvyazi.htmlРакурс
Виктору Януковичу, бывшему президенту Украины, Печерский райсуд Киева, который избирает ему меру пресечения, не позволил выступать в суде в режиме видеосвязи, как это было в 2016 году в Святошинском райсуде столицы.
Об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства Януковича заявил судья Вячеслав Пидпалый, сообщает агентство «Укринформ».
Также Печерский райсуд отказал защите Януковича в удовлетворении ходатайства о допросе ряда известных лиц.
Защита Януковича хотела допросить:
- пятого президента Украины Петра Порошенко;
- исполняющего обязанности президента после бегства Януковича Александра Турчинова;
- бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия;
- бывшего премьер-министра (в 2014—2016 годах) Арсения Яценюка;
- действующего министра внутренних дел Арсена Авакова;
- бывшего депутата Сергея Пашинского;
- бывшего главы Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадия Москаля;
- бывшего премьер-министра (в 2010—2014 годах) Николая Азарова.
- бывшего первого вице-премьера Андрея Клюева;
- бывшего главу МВД Виталия Захарченко;
- бывшего командующего Внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка.
Печерский райсуд столицы в мае 2020 года, в рамках производства по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева, избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей.
В ноябре Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича.
Сегодня, 9 декабря, Печерский райсуд начал повторное рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Януковичу.
Напомним, экс-нардеп Татьяна Чорновил считает, что суд по избранию меры пресечения Януковичу, если тому позволят выходить на видеосвязь, фактически превратится в площадку для пиара экс-президента.