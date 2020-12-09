Власть Зеленского организовывает пиар Януковичу — экс-нардеп о деле Майдана

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Суд по избранию меры пресечения бывшему президенту Виктору Януковичу, который с 2014 года скрывается в России, превращается в площадку для пиара беглого политика.

Такое мнение 9 декабря озвучила экс-нардеп Татьяна Чорновол в эфире телеканала «Прямый».

Мера пресечения Януковичу избирается за расстрелы на Майдане. За то, что 18 февраля 2014 года он дал приказ на зачистку Майдана и убийство участников Революции достоинства. Если суд принимает решение об аресте, то Янукович в зале суда должен быть арестован. Если же он выходит на видеосвязь, то суд фактически превращается в площадку для пиара Януковича, — заявила Чорновол.

По словам экс-нардепа, последствий за подобные действия никто не несет, поскольку даже после принятия решения об аресте Януковича, его не смогут арестовать.

То есть нынешняя власть на этом суде организует пиар Януковичу, — убеждена Чорновол.



Напомним, на этой неделе стало известно, что Виктор Янукович хочет участвовать в заседании суда по избранию меры пресечения по делу о разгоне Майдана 18−20 февраля 2014 года. Соответствующее заявление сделал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

В ноябре 2013 года — феврале 2014 года в Украине состоялась Революция достоинства, вызванная изменением внешнеполитического курса Киева в сторону Москвы, а также противоправным разгоном мирной акции студентов и необъявленной русификацией. Янукович 21 ноября официально отошел от законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию — тогда правительство Николая Азарова сорвало подписание соглашения с ЕС. В то время Янукович уже сконцентрировал власть в руках своего окружения, так называемой «семьи».