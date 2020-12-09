Влада Зеленського організовує піар Януковичу — екс-нардеп про справу Майдану

https://racurs.ua/ua/n147540-vlada-zelenskogo-organizovuie-piar-yanukovychu-eks-nardep-pro-spravu-maydanu.html

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Суд з обрання запобіжного заходу колишньому президенту Віктору Януковичу, який з 2014 року переховується в Росії, перетворюється на майданчик для піару політика-втікача.

Таку думку 9 грудня висловила екс-нардеп Тетяна Чорновол в ефірі телеканалу «Прямий».

Запобіжний захід Януковичу приймається за розстріли на Майдані. За те, що 18 лютого 2014 року він дав наказ на зачищення Майдану і вбивство учасників Революції гідності. Якщо суд приймає рішення про арешт, то Янукович в залі суду повинен бути заарештований. Якщо ж він виходить на відеозв’язок, то суд фактично перетворюється на майданчик для піару Януковича, — заявила Чорновол.

За словами екс-нардепа, наслідків за подібні дії ніхто не несе, оскільки навіть після ухвалення рішення про арешт Януковича, його не зможуть арештувати.

Тобто чинна влада на цьому суді організовує піар Януковичу, — переконана Чорновол.



Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Віктор Янукович хоче брати участь у засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу у справі про розгін Майдану 18−20 лютого 2014 року. Відповідну заяву зробив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Нагадаємо, у листопаді 2013 року — лютому 2014 року в Україні тривала Революція гідності, спричинена зміною зовнішньополітичного курсу Києва у бік Москви, а також протиправним розгоном мирної акції студентів і неоголошеною русифікацією. Янукович 21 листопада офіційно відійшов від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію — тоді уряд Миколи Азарова зірвав підписання угоди з ЄС. На той час Янукович сконцентрував владу у руках свого оточення, так званої «сім'ї».