Віктор Янукович, фото: YURI KOCHETKOV

https://racurs.ua/ua/n147494-sprava-maydanu-yanukovych-hoche-vzyaty-uchast-u-zasidanni-pecherskogo-raysudu-kyieva.html

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Віктор Янукович, колишній президент України, хоче взяти участь шляхом відеозв’язку у засіданні Печерського райсуду Києва, запланованому на 9 грудня.

Суд тоді повторно розглядатиме клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів під час Євромайдану 18−20 лютого 2014 року. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

В середині листопада стало відомо, що попереднє рішення Печерського райсуду, яким Януковичу було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, було скасоване Київським апеляційним судом.

За словами адвоката Януковича, екс-президент вимагає забезпечити його особисту участь у процесі, як вже було зроблено у цій справі Святошинським судом у 2016 році.

Крім того, до справи мають бути допущені і самі потерпілі, — зазначив адвокат. — Потерпілі мають право знати, що зроблено слідством для захисту їх інтересів.

Нагадаємо, в лютому ЗМІ повідомляли, що Янукович втретє став батьком.