Виктор Янукович, фото: YURI KOCHETKOV

https://racurs.ua/n147494-delo-maydana-yanukovich-hochet-prinyat-uchastie-v-zasedanii-pecherskogo-raysuda-kieva.html

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Виктор Янукович, бывший президент Украины, хочет принять участие путем видеосвязи в заседании Печерского райсуда Киева, запланированном на 9 декабря.

Суд тогда будет повторно рассматривать ходатайство прокурора об избрании меры пресечения Януковичу по делу об организации насильственных преступлений во время Евромайдана 18−20 февраля 2014 года. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В середине ноября стало известно, что предыдущее решение Печерского райсуда, которым Януковичу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, было отменено Киевским апелляционным судом.

По словам адвоката Януковича, экс-президент требует обеспечить его непосредственное участие в процессе, как уже было сделано в этом деле Святошинского судом в 2016 году.

Кроме того, к делу должны быть допущены и сами пострадавшие, — отметил адвокат. — Потерпевшие имеют право знать, что сделано следствием для защиты их интересов.

Напомним, в феврале СМИ сообщали, что Янукович в третий раз стал отцом.