Костянтин Павлов від «Опозиційної платформи — За життя». Фото: ОПЗЖ

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Ракурс

Вибори міського голови Кривого Рогу програла пропрезидентська партія «Слуга народу».

Більшість містян підтримали Костянтина Павлова від «Опозиційної платформи — За життя». За нього віддали голоси 56,96% виборців, кандидат отримав 97 тис. 571 голос. Такі результати вже є офіційними. Про це 8 грудня повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії з посиланням на місцеву ТВК.

Раніше результати екзитполів свідчили про перемогу різних кандидатів. Опитування «Української політики» віддавав перемогу представнику президента Дмитру Шевчуку — 51,7%. А перемогу Павлова з 58,86% голосів показував екзитпол від «Центру дослідження розвитку територій».

Нагадаємо, 7 грудня у партії «Опозиційна платформа — За життя» заявляли, що за результатами паралельного електронного підрахунку голосів переміг їх кандидат Костянтин Павлов.