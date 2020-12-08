Константин Павлов от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Фото: ОПЗЖ

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Ракурс

Выборы городского головы Кривого Рога проиграла пропрезидентская партия «Слуга народа».

Большинство горожан поддержали Константина Павлова от «Оппозиционной платформы — За жизнь». За него отдали голоса 56,96% избирателей, кандидат получил 97 тыс. 571 голос. Такие результаты уже являются официальными. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии со ссылкой на местную ТИК.

Ранее результаты экзитполов свидетельствовали о победе разных кандидатов. Опрос «Украинской политики» отдавал победу представителю президента Дмитрию Шевчуку — 51,7%. А победу Павлова с 58,86% голосов показывал экзитпол от «Центра исследования развития территорий».

Напомним, 7 декабря в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляли, что по результатам параллельного электронного подсчета голосов победил их кандидат Константин Павлов.