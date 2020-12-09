Пєсков. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n147539-shansy-provedennya-samitu-normandskoyi-chetvirky-ocinyv-pieskov.html

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Війна на Донбасі триває, водночас Москва продовжує блокувати переговори і саміти, звинувачуючи Київ у недотриманні попередніх домовленостей.

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що рухатися вперед неможливо, коли нібито не виконуються попередні домовленості. Про це він заявив під час прес-конференції.

За його словами, на цей час у глав держави є розуміння того, що потрібно рухатися вперед, проте причиною простою є нібито невиконання Україною паризьких домовленостей, які були прийняті за підсумками попередньої зустрічі.

Пєсков зазначив, що «зустріч заради зустрічі не потрібна нікому», тому проведення саміту має бути добре підготовленим. За його словами, саме цим і займаються помічники глав держави.

Їм все-таки потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися. А тут у нас немає субстанції. Субстанцією може бути тільки виконання паризьких домовленостей. У цьому плані ситуація важка, — резюмував Пєсков.

За словами прес-секретаря Путіна, під час недавньої телефонної розмови Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішили активізувати роботу на рівні помічників і експертів, щоб намацувати шляхи для знаходження виходу з цієї ситуації.

Натомість Пєсков не відповів на питання про перспективи зустрічі помічників глав країн «нормандського формату». Він заявив, що помічники самі узгодять свої дати, тому це питання поза його компетенцією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання війни на Донбасі Леонід Кравчук назвав мінські угоди «петлею на шиї України» і «величезною особистою помилкою» п’ятого президента Петра Порошенка.