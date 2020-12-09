Персонаж Елізабет Хармон повторює історію життя російської емігрантки. Фото: vogue.ru

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Ракурс

«Хід королеви», популярний серіал від платформи Netflix, що розповідає історію персонажуЕлізабет Хармон, частково повторює життєвий шлях російської емігрантки Віри Менчик.

На відміну від вигаданої героїні Менчик зростала в заможній родині чеха та англійки, відвідувала приватну школу та грала в шахи. Після російської революції у 1921 році вона переїхала з матір’ю та сестрою до Великої Британії, де вступила до шахового клубу. У 1927 році Менчик спершу перемогла на лондонському жіночому турнірі, а потім стала чемпіонкою світу серед жінок. Про це повідомляє The Insider.

А в 1928 році Менчик стала знаменитістю, оскільки була першою жінкою-гросмейстером, а в 1929 році першою серед жінок взяла участь у гросмейстерському турнірі з чоловіками.

За інформацією експертів, стиль гри Менчик був дуже тихим та спокійним, оскільки вона сиділа за дошкою зі складеними руками та справляла на глядачів «нудне» враження. В той час як персонаж Хармон відрізняється агресивною манерою, Менчик грала спокійно й розсудливо.

Крім того, російська емігрантка багато грала в теніс та захоплювалася ліпкою з глини. Вона також любила подорожувати, заводити нові знайомства та брати участь у суспільному житті.

У 1937 році шахістка одружилася з Генрі Стівенсоном, який помер у 1943 році від серцевого нападу. Сама ж Менчик загинула від нацистської авіабомби, яка влучила в її будинок у Лондоні.

Як відомо, Менчик стала першою жінкою, яку включили до Всесвітньої шахової зали слави в США.

Нагадаємо, популярний серіал від Netflix про світ шахів «Хід королеви» міг зніматися за участю українського шахіста Василя Іванчука. Виявилося, що команда міні-серіалу пропонувала йому одну з ключових ролей у проекті.