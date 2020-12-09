Персонаж Элизабет Хармон повторяет историю жизни русской эмигрантки. Фото: vogue.ru

https://racurs.ua/n147538-serial-hod-korolevy-personaj-elizabet-harmon-povtoryaet-istoriu-jizni-rossiyskoy-emigrantki.html

Ракурс

«Ход королевы», популярный сериал от платформы Netflix, рассказывает историю персонажа Элизабет Хармон, и частично повторяет жизненный путь русской эмигрантки Веры Менчик.

В отличие от вымышленной героини Менчик росла в зажиточной семье чеха и англичанки, посещала частную школу и играла в шахматы. После русской революции в 1921 году она переехала с матерью и сестрой в Великобританию, где вступила в шахматный клуб. В 1927 году Менчик сперва победила на лондонском женском турнире, а затем стала чемпионкой мира среди женщин. Об этом сообщает The Insider.

А в 1928 году Менчик стала знаменитостью, поскольку была первой женщиной-гроссмейстером, а в 1929 году первой среди женщин приняла участие в гроссмейстерском турнире с мужчинами.

По информации экспертов, стиль игры Менчик был очень тихим и спокойным, поскольку она сидела за доской со сложенными руками и производила на зрителей «скучное» впечатление. В то время как персонаж Хармон отличается агрессивной манерой, Менчик играла спокойно и рассудительно.

Кроме того, русская эмигрантка много играла в теннис и увлекалась лепкой из глины. Она также любила путешествовать, заводить новые знакомства и участвовать в общественной жизни.

В 1937 году шахматистка вышла замуж за Генри Стивенсоном, который умер в 1943 году от сердечного приступа. Сама же Менчик погибла от нацистской авиабомбы, которая попала в ее дом в Лондоне.

Как известно, Менчик стала первой женщиной, которую включили в Всемирной шахматной зал славы в США.

Напомним, популярный сериал от Netflix о мире шахмат «Ход королевы» мог сниматься с участием украинского шахматиста Василия Иванчука. Оказалось, что команда мини-сериала предлагала ему одну из ключевых ролей в проекте.