Кернес уже мэр – первая сессия Харьковского горсовета стартовала с блокирования и оскорблений, фото — Суспільне

https://racurs.ua/n147537-kernes-uje-mer-pervaya-sessiya-harkovskogo-gorsoveta-startovala-s-blokirovaniya-i-oskorbleniy.html

Ракурс

Первая сессия Харьковского городского совета 9 декабря, на которой принимают присягу депутаты, прошла при отсутствии городского головы Геннадия Кернеса. Представители «Оппозиционная платформа — За жизнь» блокировали трибуну.

Со второй попытки депутаты избрали председательствующим на первой сессии Александра Новака.

Председатель Харьковской городской избирательной комиссии Ольга Мозговая на первой сессии Харьковского горсовета объявила, что Геннадий Кернес, избранный мэром города, не должен повторно принимать присягу, поскольку делал это раньше, сообщает «Суспільне».

Кернес избран городским головой не впервые и уже принимал присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке. Согласно законам, Кернес с этого времени получает полномочия Харьковского городского главы, — сказала Мозговая.

О своем отсутствии он сообщил заранее по электронной почте, отметила председатель комиссии. К трибуне подошел депутат от ОПЗЖ Анатолий Родзинский, который вместе с соратниками некоторое время блокировал трибуну, заявляя, что председатель ТИК действует незаконно. К трибуне также подошли представители «Блока Кернеса». Депутат Игорь Терехов призывал депутатов голосовать.

Сначала голосов за председательствующего на первой сессии Александра Новака не хватило. Председатель ТИК заявила, что не все успели зарегистрироваться. После новой регистрации прошло повторное голосование. Решение приняли. «За» проголосовали 48 депутатов.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Кернес находится на лечении в Германии и, по словам его друга Павла Фукса, планирует быть в Харькове 30 декабря.