Кернес вже мер – перша сесія Харківської міськради стартувала із блокування та образ, фото — Суспільне

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Ракурс

Перша сесія Харківської міської ради 9 грудня, на якій складають присягу депутати, проходить за відсутності міського голови Геннадія Кернеса. Представники «Опозиційної платформи — За життя» блокували трибуну. З другої спроби депутати обрали головуючим на першій сесії Олександра Новака.

Голова Харківської міської виборчої комісії Ольга Мозгова на першій сесії Харківської міськради оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу, оскільки робив це раніше, повідомляє «Суспільне».

Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше та вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці. Відповідно до законів, Кернес Геннадій Адольфович з цього часу набуває повноважень Харківського міського голови, — сказала Мозгова.

Про свою відсутність він повідомив заздалегідь електронною поштою, зазначила голова комісії.

До трибуни підійшов депутат від ОПЗЖ Анатолій Родзинський, який виступав проти і разом із соратниками деякий час блокував трибуну, заявляючи, що голова ТВК діє незаконно. Представник «Блоку Кернеса» Ігор Терехов закликав голосувати.

Коли голосували перший раз, голосів за головуючого першої сесії Олександра Новака не вистачило. Голова ТВК заявила, що не всі встигли зареєструватися. Після нової реєстрації відбулося повторне голосування. Рішення прийняли. «За» проголосували 48 депутатів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Кернес перебуває на лікуванні в Німеччині й, за словами його друга Павла Фукса, планує бути у Харкові 30 грудня.