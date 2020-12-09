Хто підтримав заяву Росії у Раді Європи про “неонацизм” в Україні

https://racurs.ua/ua/n147536-hto-pidtrymav-zayavu-rosiyi-u-radi-ievropy-pro-neonacyzm-v-ukrayini.html

Ракурс

У Раді Європи представники російської делегації намагалася звинуватити Україну в «неонацизмі», проте ця спроба зазнала «нищівної поразки».

Про це 8 грудня написав на своїй Фейсбук-сторінці постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

Росія зазнала нищівної поразки у Раді Європи: спроба звинуватити Україну в «неонацизмі» була підтримана… однією делегацією — самою Росією, — зазначив посол.

Нагадаємо, у Раді Європи на рівні Парламентської асамблеї були ухвалені низка резолюцій, у яких засуджується агресія РФ проти України, колонізація українського Криму, а також визнаються масштабні порушення Москвою прав людини. Раніше Тарасюк закликав міжнародне співтовариство рішуче відреагувати на факти чергових протиправних дій країни-агресора на окупованому півострові.

Нещодавно проект посиленої резолюції України щодо російської мілітаризації окупованого Криму підтримала Генеральна асамблея ООН. Проти голосували Росія, Білорусь, а також Вірменія, Сербія, Сирія, Венесуела, Китай, Куба, КНДР, Зімбабве, Камбоджа, Киргизстан, Лаос, М’янма, Нікарагуа та Іран.