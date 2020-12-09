Кто в Совете Европы поддержал заявление РФ о «неонацизме» в Украине

https://racurs.ua/n147536-kto-v-sovete-evropy-podderjal-zayavlenie-rf-o-neonacizme-v-ukraine.html

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В Совете Европы представители российской делегации пыталась обвинить Украину в «неонацизме», однако эта попытка потерпела «сокрушительное поражение».

Об этом 8 декабря написал на своей Фейсбук-странице постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк.

Россия потерпела сокрушительное поражение в Совете Европы: попытка обвинить Украину в «неонацизме» была поддержана… одной делегацией — самой Россией, — отметил посол.

Напомним, в Совете Европы на уровне Парламентской ассамблеи были приняты ряд резолюций, в которых осуждается агрессия РФ против Украины, колонизация украинского Крыма, а также признаются масштабные нарушения Москвой прав человека. Ранее Тарасюк призвал международное сообщество решительно отреагировать на факты очередных противоправных действий страны-агрессора на оккупированном полуострове.

Недавно проект резолюции Украины о милитаризации оккупированного Крыма поддержала Генеральная ассамблея ООН. Против голосовали Россия, Беларусь, а также Армения, Сербия, Сирия, Венесуэла, Китай, Куба, КНДР, Зимбабве, Камбоджа, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа и Иран.