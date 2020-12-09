Дело пленок ОАСК Венедиктова должна немедленно забрать у НАБУ, фото — Слово і діло

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Дело пленок ОАСК генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна немедленно забрать из Антикоррупционного бюро.

Так решил Печерский суд, рассмотревший заявление Венедиктовой. Следственный судья Сергей Вовк разъяснил генпрокурору свое же решение, которым обязал убрать в НАБУ дело председателя и судей Окружного админсуда Киева.

Фрагмент документа обнародовал в телеграмм-канале журналист Олег Новиков, который специализируется на судебной и правовой тематике.

Вовк сообщил, что Венедиктова немедленно должен забрать у НАБУ это дело, так как решение вступило в силу с момента его провозглашения. Судья добавил, что это будет касаться всех дел, которые будут выделены из дела пленок ОАСК или объединены с ним.

Это решение пока оспаривается в апелляционной палате Высшего антикорсуда, а генпрокурор подала в Печерский суд заявление о разъяснении.

Решение обязать Офис генпрокурора забрать дело с НАБУ Печерский райсуд принял еще в августе. По мнению НАБУ, райсуд Киева вышел за пределы своих полномочий, поскольку подсудность по делам, расследуемым НАБУ и САП определена за Высшим антикоррупционным судом (ст. 33−1 УПК Украины). Также в ведомстве добавили, что закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении судьям ОАСК Вовку, Аблов, руководителю ГСА Холоднюку. По версии следствия Вовк организовал и создал преступную организацию. Как считают детективы, эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Для этого глава ОАСК якобы использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц к своему же суду с последующим «сверхбыстрым» их рассмотрением и с заранее определенным результатом.

Вовк и его подчиненные игнорируют вызовы в НАБУ.