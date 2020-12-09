Справу плівок ОАСК Венедіктова має терміново забрати з НАБУ, фото — Слово і діло

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Справу плівок ОАСК генеральний прокурор Ірина Венедіктова має терміново забрати з Антикорупційного бюро.

Так вирішив Печерський суд, який розглянув заяву Венедіктової. Слідчий суддя Сергій Вовк роз’яснив генпрокурору своє ж рішення, яким зобов’язав забрати у НАБУ справу голови та суддів Окружного адмінсуду Києва.

Фрагмент документу оприлюднив у телеграм-каналі журналіст Олег Новіков, який спеціалізується на судовій та правовій тематиці.

Вовк повідомив, що Венедіктова негайно має забрати у НАБУ цю справу, оскільки рішення набуло чинності з моменту його проголошення. Суддя додав, що це стосуватиметься усіх справ, які будуть виділені зі справи плівок ОАСК або об'єднані з нею.

Це рішення наразі оскаржується в апеляційній палаті Вищого антикорсуду, а генпрокурор подала до Печерського суду заяву про роз’яснення.

Рішення зобов’язати Офіс генпрокурора забрати справу з НАБУ Печерський райсуд ухвалив ще у серпні. На думку НАБУ, Печерський райсуд Києва вийшов за межі своїх повноважень, оскільки підсудність у справах, розслідуваних НАБУ та САП, визначена за Вищим антикорупційним судом (ст. 33−1 КПК України). Також у відомстві додали, що закон забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру голові ОАСК Вовку, Аблову, керівнику ДСА Холоднюку та іншим. За версією слідства Вовк організував і створив злочинну організацію. Як вважають детективи, ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.

Зокрема, для цього голова ОАСК нібито використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Вовк та його підлеглі ігнорують виклики до НАБУ.