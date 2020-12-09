"Приватбанк". Фото: прес-служба компанії

https://racurs.ua/ua/n147534-pozov-pryvatbanku-do-kolomoyskogo-na-600-mln-dol-rozglyanut-v-izrayili-detali.html

Ракурс

Справа «Приватбанку» продовжує розглядатися у суді. 18 грудня 2019 року «ПриватБанк» подав позов проти своїх колишніх власників та інших відповідачів до Окружного суду Тель-Авіва щодо схеми привласнення коштів у розмірі щонайменше 600 млн дол.

Ці кошти були незаконно виведені з «"ПриватБанку» у період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в одному з найбільших банків Ізраїлю — Ізраїльському Банку Дисконт (IBD). Про це повідомляє прес-служба «Приватбанку».

«ПриватБанк» звернувся до банку з позовом як до одного зі співвідповідачів в Ізраїлі, у зв’язку зі сприянням IBD незаконному привласненню коштів. Банк звинувачують у порушенні своїх обов’язків перед «ПриватБанком», оскільки він дозволив здійснити шахрайські перерахування коштів, пов’язані з відмиванням.

Наразі IBD звернувся до ізраїльського суду з клопотанням про відхилення позову. Ізраїльський суд заслухав заперечення «ПриватБанку» проти клопотання у липні 2020 року. Вже 7 грудня 2020 року суддя Окружного суду Тель-Авіва виніс своє рішення, яким відмовив у задоволенні клопотання ізраїльського банку у повному обсязі, і вирішив, що позовні вимоги до банку повинні стати предметом повноцінного судового розгляду.

«ПриватБанк» визнав важливість розгляду позову «ПриватБанку» без зволікань та без прив’язки до проваджень у Великій Британії та США, що стосуються інших збитків, понесених «ПриватБанком» через інші шахрайські схеми, і заявив, що вимагає подальшого розгляду справи.

Тепер IBD зобов’язується подати заперечення проти позову «ПриватБанку» та надати пояснення щодо подій та обставин, які призвели до незаконного виведення з «ПриватБанку» понад 600 млн дол. шляхом їх перерахування на банківський рахунок IBD.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «ПриватБанк» програв у суді фірмі олігарха Ігоря Коломойського. Товариство з обмеженою відповідальністю «Арлан», власниками якого є Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов, виграло судовий позов. Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ «Арлан» і прийняв рішення про стягнення із «ПриватБанку» 17,3 млн грн.