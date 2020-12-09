Рекордну кількість киян госпіталізували за добу через коронавірус. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Коронавірус у Києві не відступає — за минулу добу інфекцію підхопили 1 тис. 728 осіб. Загалом у столиці вже 84 тис. 538 заражених.

Захворіли 983 жінки віком від 18 до 90 років та 611 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв. Серед хворих — 71 дівчинка від двох до 17 років і 63 хлопчика від двох місяців до 17 років. Захворів, зокрема, і 71 медик. Також 34 людини померли, а загальна кількість жертв становить 1 тис. 498 осіб. Про це 9 грудня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Вчора до лікарень столиці госпіталізували 127 пацієнтів — це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Наразі в київських лікарнях лікується 2 тис. 1 хворий на COVID-19, із них восьмеро дітей. У важкому стані перебуває 1 тис. 201 пацієнт, а 1 тис. 419 осіб отримують кисневу підтримку. Ще 30 хворих підключені до апаратів ШВЛ, а заповненість ліжок у комунальних медзакладах складає майже 50%.

За інформацією Кличка, за добу одужали 636 осіб, а загалом коронавірус подолали 26 тис. 403 мешканця Києва.

Також зазначається, що в Києві зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. Станом на 9 грудня, в столиці зареєстрували вже понад 12,8 тис. випадків захворювання на ГРВІ та грип. І кількість хворих збільшується.

Нагадаємо, 8 грудня в державі зафіксували 12 тис. 585 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих — 654 дитини та 682 медпрацівники. Вчора померли 276 осіб, а госпіталізація знадобилася 1 тис. 281 пацієнтові.