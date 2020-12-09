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Коронавірус в Україні. Фото:

Жертвами COVID-19 за добу стали 276 українців, понад 1 тис. 200 госпіталізовані (ІНФОГРАФІКА)

9 гру 2020, 08:40
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Статистика коронавірусу в Україні, на жаль, не свідчить про значне зменшення хворих.

За минулу добу, 8 грудня, в державі зафіксували 12 тис. 585 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих — 654 дитини та 682 медпрацівники. Вчора померли 276 осіб, а госпіталізація знадобилася 1 тис. 281 пацієнтові. Про це 9 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

За словами очільника МОЗ, одужати за добу змогли 14 тис. 554 особи. Найбільше хворих вчора виявили у Києві — 1 тис. 728 осіб. Ще 1 тис. 270 випадків виявили в Одеській області.

З початку пандемії в Україні захворіли 845 тис. 343 особи, а одужати вже змогли 451 тис. 118 осіб. Коронавірус забрав життя вже 14 тис. 204 українців.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 84 тис. 538 випадків;
  • Вінницька область — 18 тис. 988 випадків;
  • Волинська область — 26 тис. 832 випадки;
  • Дніпропетровська область — 46 тис. 56 випадків;
  • Донецька область — 27 тис. 44 випадки;
  • Житомирська область — 32 тис. 498 випадків;
  • Закарпатська область — 25 тис. 29 випадків;
  • Запорізька область — 38 тис. 698 випадків;
  • Івано-Франківська область — 39 тис. 730 випадків;
  • Київська область — 45 тис. 497 випадків;
  • Кіровоградська область — 6 тис. 524 випадки;
  • Луганська область — 7 тис. 275 випадків;
  • Львівська область — 51 тис. 375 випадків;
  • Миколаївська область — 22 тис. 127 випадків;
  • Одеська область — 54 тис. 123 випадки;
  • Полтавська область — 27 тис. 222 випадки;
  • Рівненська область — 34 тис. 578 випадків;
  • Сумська область — 34 тис. 226 випадків;
  • Тернопільська область — 30 тис. 203 випадки;
  • Харківська область — 60 тис. 273 випадки;
  • Херсонська область — 12 тис. 826 випадків;
  • Хмельницька область — 32 тис. 960 випадків;
  • Черкаська область — 28 тис. 728 випадків;
  • Чернівецька область — 35 тис. 826 випадків;
  • Чернігівська область — 22 тис. 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: Максим Степанов у Facebook

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вакцина проти коронавірусу буде широкодоступною в Україні не раніше осені 2021 року. Першими в Україні почнуть вакцинувати групи ризику, а вже після цього влада закуповуватиме препарат для широкого доступу населення.

Джерело: Ракурс


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