Коронавірус в Україні. Фото:

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Статистика коронавірусу в Україні, на жаль, не свідчить про значне зменшення хворих.

За минулу добу, 8 грудня, в державі зафіксували 12 тис. 585 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих — 654 дитини та 682 медпрацівники. Вчора померли 276 осіб, а госпіталізація знадобилася 1 тис. 281 пацієнтові. Про це 9 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

За словами очільника МОЗ, одужати за добу змогли 14 тис. 554 особи. Найбільше хворих вчора виявили у Києві — 1 тис. 728 осіб. Ще 1 тис. 270 випадків виявили в Одеській області.

З початку пандемії в Україні захворіли 845 тис. 343 особи, а одужати вже змогли 451 тис. 118 осіб. Коронавірус забрав життя вже 14 тис. 204 українців.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 84 тис. 538 випадків;

Вінницька область — 18 тис. 988 випадків;

Волинська область — 26 тис. 832 випадки;

Дніпропетровська область — 46 тис. 56 випадків;

Донецька область — 27 тис. 44 випадки;

Житомирська область — 32 тис. 498 випадків;

Закарпатська область — 25 тис. 29 випадків;

Запорізька область — 38 тис. 698 випадків;

Івано-Франківська область — 39 тис. 730 випадків;

Київська область — 45 тис. 497 випадків;

Кіровоградська область — 6 тис. 524 випадки;

Луганська область — 7 тис. 275 випадків;

Львівська область — 51 тис. 375 випадків;

Миколаївська область — 22 тис. 127 випадків;

Одеська область — 54 тис. 123 випадки;

Полтавська область — 27 тис. 222 випадки;

Рівненська область — 34 тис. 578 випадків;

Сумська область — 34 тис. 226 випадків;

Тернопільська область — 30 тис. 203 випадки;

Харківська область — 60 тис. 273 випадки;

Херсонська область — 12 тис. 826 випадків;

Хмельницька область — 32 тис. 960 випадків;

Черкаська область — 28 тис. 728 випадків;

Чернівецька область — 35 тис. 826 випадків;

Чернігівська область — 22 тис. 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вакцина проти коронавірусу буде широкодоступною в Україні не раніше осені 2021 року. Першими в Україні почнуть вакцинувати групи ризику, а вже після цього влада закуповуватиме препарат для широкого доступу населення.