Коронавирус в Украине. Фото:

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Статистика коронавируса в Украине, к сожалению, не свидетельствует о значительном уменьшении больных.

За минувшие сутки, 8 декабря, в государстве зафиксировали 12 тыс. 585 новых случаев коронавирусной болезни. Среди больных — 654 ребенка и 682 медработника. Вчера умерли 276 человек, а госпитализация понадобилась 1 тыс. 281 пациенту. Об этом 9 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По словам главы Минздрава, выздороветь за сутки смогли 14 тыс. 554 человека. Больше всего больных вчера обнаружили в Киеве — 1 тыс. 728 человек. Еще 1 тыс. 270 случаев обнаружили в Одесской области.

С начала пандемии в Украине заболели 845 тыс. 343 человека, а выздороветь уже смогли 451 тыс. 118 человек. Коронавирус унес жизни уже 14 тыс. 204 украинцев.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев— 84 тыс. 538 случаев;

Винницкая область — 18 тыс. 988 случаев;

Волынская область — 26 тыс. 832 случая;

Днепропетровская область — 46 тыс. 56 случаев;

Донецкая область — 27 тыс. 44 случая;

Житомирская область — 32 тыс. 498 случаев;

Закарпатская область — 25 тыс. 29 случаев;

Запорожская область — 38 тыс. 698 случаев;

Ивано-Франковская область — 39 тыс. 730 случаев;

Киевская область — 45 тыс. 497 случаев;

Кировоградская область — 6 тыс. 524 случая;

Луганская область —7 тыс. 275 случаев;

Львовская область —51 тыс. 375 случаев;

Николаевская область — 22 тыс. 127 случаев;

Одесская область —54 тыс. 123 случая;

Полтавская область — 27 тыс. 222 случая;

Ровенская область — 34 тыс. 578 случаев;

Сумская область — 34 тыс. 226 случаев;

Тернопольская область — 30 тыс. 203 случая;

Харьковская область — 60 тыс. 273 случая;

Херсонская область —12 тыс. 826 случаев;

Хмельницкая область —32 тыс. 960 случаев;

Черкасская область — 28 тыс. 728 случаев;

Черновицкая область — 35 тыс. 826 случаев;

Черниговская область — 22 тыс. 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Минздраве заявили, что вакцина против коронавируса будет широкодоступной в Украине не раньше осени 2021 года. Первыми в Украине начнут вакцинировать группы риска, а уже после этого власти будут закупать препарат для широкого доступа населения.