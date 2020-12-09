Жертвами COVID-19 за сутки стали 276 украинцев, более 1 тыс. 200 госпитализированы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n147512-jertvami-covid-19-za-sutki-stali-276-ukraincev-bolee-1-tys-200-gospitalizirovany-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавируса в Украине, к сожалению, не свидетельствует о значительном уменьшении больных.
За минувшие сутки, 8 декабря, в государстве зафиксировали 12 тыс. 585 новых случаев коронавирусной болезни. Среди больных — 654 ребенка и 682 медработника. Вчера умерли 276 человек, а госпитализация понадобилась 1 тыс. 281 пациенту. Об этом 9 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По словам главы Минздрава, выздороветь за сутки смогли 14 тыс. 554 человека. Больше всего больных вчера обнаружили в Киеве — 1 тыс. 728 человек. Еще 1 тыс. 270 случаев обнаружили в Одесской области.
С начала пандемии в Украине заболели 845 тыс. 343 человека, а выздороветь уже смогли 451 тыс. 118 человек. Коронавирус унес жизни уже 14 тыс. 204 украинцев.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев— 84 тыс. 538 случаев;
- Винницкая область — 18 тыс. 988 случаев;
- Волынская область — 26 тыс. 832 случая;
- Днепропетровская область — 46 тыс. 56 случаев;
- Донецкая область — 27 тыс. 44 случая;
- Житомирская область — 32 тыс. 498 случаев;
- Закарпатская область — 25 тыс. 29 случаев;
- Запорожская область — 38 тыс. 698 случаев;
- Ивано-Франковская область — 39 тыс. 730 случаев;
- Киевская область — 45 тыс. 497 случаев;
- Кировоградская область — 6 тыс. 524 случая;
- Луганская область —7 тыс. 275 случаев;
- Львовская область —51 тыс. 375 случаев;
- Николаевская область — 22 тыс. 127 случаев;
- Одесская область —54 тыс. 123 случая;
- Полтавская область — 27 тыс. 222 случая;
- Ровенская область — 34 тыс. 578 случаев;
- Сумская область — 34 тыс. 226 случаев;
- Тернопольская область — 30 тыс. 203 случая;
- Харьковская область — 60 тыс. 273 случая;
- Херсонская область —12 тыс. 826 случаев;
- Хмельницкая область —32 тыс. 960 случаев;
- Черкасская область — 28 тыс. 728 случаев;
- Черновицкая область — 35 тыс. 826 случаев;
- Черниговская область — 22 тыс. 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Минздраве заявили, что вакцина против коронавируса будет широкодоступной в Украине не раньше осени 2021 года. Первыми в Украине начнут вакцинировать группы риска, а уже после этого власти будут закупать препарат для широкого доступа населения.