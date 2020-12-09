Рекордное количество киевлян госпитализировали за сутки из-за коронавируса. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Коронавирус в Киеве не отступает — за минувшие сутки инфекцию подхватили 1 тыс. 728 человек. Всего в столице уже 84 тыс. 538 зараженных.

Заболели 983 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. Среди больных — 71 девочка от двух до 17 лет и 63 мальчика от двух месяцев до 17 лет. Заболел, в частности, и 71 медик. Также 34 человека умерли, а общее количество жертв составляет 1 тыс. 498 человек. Об этом 9 декабря сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

Вчера в больницы столицы госпитализировали 127 пациентов — это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Сейчас в киевских больницах лечится 2 тыс. 1 больной COVID-19, из них восемь детей. В тяжелом состоянии находится 1 тыс. 201 пациент, а 1 тыс. 419 человек получают кислородную поддержку. Еще 30 больных подключены к аппаратам ИВЛ, а заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет почти 50%.

По информации Кличко, за сутки выздоровели 636 человек, а в целом коронавирус преодолели 26 тыс. 403 жителя Киева.

Также отмечается, что в Киеве возросло количество больных гриппом и ОРВИ. По состоянию на 9 декабря, в столице зарегистрировали уже более 12,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И количество больных увеличивается.

Напомним, 8 декабря в государстве зафиксировали 12 тыс. 585 новых случаев коронавирусной болезни. Среди больных — 654 ребенка и 682 медработника. Вчера умерли 276 человек, а госпитализация понадобилась 1 тыс. 281 пациенту.