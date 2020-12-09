Решение Зеленского «спустить» политику на уровень ТКГ подыгрывает России — Климкин

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Решение власти президента Владимира Зеленского «передать» рассмотрение политических вопросов на уровень Трехсторонней контактной группы играет на руку России и ее линии о «гражданском» конфликте в Украине. Такое мнение высказал бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин, подводя итоги прошлогоднего «нормандского саммита» в Париже.

Год после «нормандского саммита» не приблизил нас к деоккупации Донбасса. Весь процесс переговоров и консультаций превратился в смесь стагнации и имитации. Шаги «навстречу» России не работают, а шаги вне четкой стратегией работают скорее на Россию, — написал Климкин 9 декабря на своей Фейсбук-странице.

По его мнению, согласие Киева на так называемую «формулу Штайнмайера» является стратегической ловушкой, которая позволила Кремлю блокировать украинское видение последовательности шагов урегулирования войны на Донбассе.

Для Путина переговоры по Донбассу вообще не о Донбассе, а о сохранении или потери имперско-советского статуса и именно об этом он готовится торговаться с будущей американской администрацией Джозефа Байдена, — убежден Климкин.

Он добавил, что компромиссные решения будет эмоционально и болезненно воспринимать часть украинского общества, поэтому прогресс на Донбассе возможен лишь при условии единства всех проукраинских сил и честного диалога с народом.

Надо признать, что мы имеем сильную позицию в переговорах с РФ только, когда ведем их вместе с США и ЕС… Именно поэтому решение «передать» рассмотрение политических вопросов на уровень Трехсторонней контактной группы играет на РФ и на ее линию о «гражданском» конфликте в Украине. Логика и последовательность политического урегулирования должны обсуждаться исключительно с Россией и исключительно в международных форматах, — резюмировал экс-глава МИД.

Он также признал наличие новых шансов для деоккупации Донбасса с приходом новой администрации Байдена в Белый дом.