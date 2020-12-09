Рішення Зеленського “спустити” політику на рівень ТКГ підіграє Росії — Клімкін

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Рішення влади президента Володимира Зеленського «передати» розгляд політичних питань на рівень Тристоронньої контактної групи грає на руку Росії та її лінії про «громадянський» конфлікт в Україні. Таку думку висловив колишній очільник Міністерства закордонних справ Павло Клімкін, підбиваючи підсумки торішнього «нормандського саміту» у Парижі.

Рік після «нормандського саміту» не наблизив нас до деокупації Донбасу. Весь процес переговорів та консультацій перетворився на суміш стагнації та імітації. Кроки «назустріч» Росії не працюють, а кроки поза чіткою стратегією працюють скоріше на Росію, — написав Клімкін 9 грудня на своїй Фейсбук-сторінці.

На його думку, згода Києва на так звану «формулу Штайнмаєра» стала стратегічною пасткою, яка дозволила Кремлю блокувати українське бачення послідовності кроків врегулювання війни на Донбасі.

Для Путіна переговори щодо Донбасу взагалі не про Донбас, а про збереження чи втрату імперсько-радянського статусу і саме про це він готується торгуватися з майбутньою американською адміністрацією Джозефа Байдена, — переконаний Клімкін.

Він додав, що компромісні рішення емоційно і болісно сприйматиме частина українського суспільства, тому прогрес на Донбасі можливий лише за умов єдності всіх проукраїнських сил і чесного діалогу з народом.

Треба визнати, що ми маємо сильну позицію у переговорах з РФ тільки, коли ведемо їх разом із США та ЄС… Саме тому рішення «передати» розгляд політичних питань на рівень Тристоронньої контактної групи грає на РФ та на її лінію про «громадянський» конфлікт в Україні. Логіка та послідовність політичного врегулювання мають обговорюватися виключно з Росією і виключно у міжнародних форматах, — резюмував екс-очільник МЗС.

Він також визнав наявність нових шансів щодо деокупації Донбасу з приходом нової адміністрації Байдена у Білий дім.