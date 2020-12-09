Шенгенська віза. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n147531-perevirky-pid-chas-vydachi-shengenskyh-viz-posyluie-ievrosouz.html

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Шенгенська віза, яка необхідна для подорожей до країн Шенгенської зони, стане менш доступною для отримування. Європейський парламент і представники Ради ЄС домовилися про реформу Візової інформаційної системи (VIS).

Її використовують для реєстрації і перевірки осіб, що оформляють короткострокові шенгенські візи і посвідки на проживання. Реформа дозволить детальніше перевіряти дані заявників, і забезпечить сумісність з іншими базами даних. Про це повідомляє Рада ЄС.

Наголошується, що реформа передбачає створення централізованої бази даних з інформацією про короткострокові візи, довгострокові візи та посвідки на проживання для повної перевірки справжності документів. У базу внесуть скан сторінки з біографічними даними проїзного документа, щоб спростити пошук і висилку нелегалів.

Також у рамках реформи буде знижено вік для зняття відбитків пальців з 12 років до 6 років (для боротьби з торгівлею дітьми) та введуть верхню межу — відбитки пальців осіб старше 75 років не включатимуть у VIS. Сама база буде шукати і порівнювати дані Шенгенської інформаційної системи, системи вʼїзду-виїзду (EES), ETIAS, Eurodac, дані Європолу, ECRIS-TCN і Інтерполу.

Метою реформи є посилення перевірок для безпеки ЄС. Нова система дозволить виявляти осіб з кількома посвідченнями особи, порушників, зниклих безвісти, терористів та злочинців.

Нинішня візова система, яка допомагає візовим, прикордонним, міграційним органам, працює з 2011 року, і в ній досить багато «дірок» та застарілостей. Модернізовану систему запровадять до кінця 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що громадяни України можуть перетнути транзитом територію Угорщини, і не потребують отримання індивідуального дозволу, якщо повертаються додому автотранспортом.