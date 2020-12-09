Канали Медведчука не вороги, вважає радник Андрія Єрмака. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n147530-radnyk-iermaka-ne-vvajaie-kanaly-medvedchuka-vorogamy.html

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Медіа, близькі до проросійського політика та олігарха Віктора Медведчука не є «нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють згідно з законом, ми вітаємо їхню професійну діяльність».

Таку думку щодо телеканалів холдингу «Новини» висловив позаштатний радник голови Офісу президента та спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. При цьому він заявив, деякі особи, користуючись можливостями цих медіа, «доносять викривлену, перекручену або упереджену інформацію». Про це радник Єрмака заявив «Громадському радіо».

Будь-яке медіа знає, що вони мають надати дві точки зору. Моє завдання — забезпечити другу, іншу точку зору. Коли звинувачують Офіс, я маю забезпечити наявність іншого голосу, — розповів Арестович.



На питання, чи несе загрозу нацбезпеці концентрація в руках соратника Віктора Медведчука цих трьох каналів, він відповів, що «там дуже підготовлені люди, їх так просто не впіймаєш». Арестович додав, що на їхнє інформування влада має відповісти своїм чітким та системним інформуванням.

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу ZIK, власником якого є лідер партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук. Нацрада візьметься за канал через анонс телепередачі під назвою «Реванш соросятні».