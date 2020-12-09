Каналы Медведчука не враги, считает советник Андрея Ермака. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n147530-sovetnik-ermaka-ne-schitaet-kanaly-medvedchuka-vragami.html

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Медиа, близкие к пророссийскому политику и олигарху Виктору Медведчуку не являются «нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону, мы приветствуем их профессиональную деятельность».

Такое мнение относительно телеканалов холдинга «Новости» высказал внештатный советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. При этом он заявил, что некоторые лица, пользуясь возможностями этих медиа, «доносят ложную, искаженную или предвзятую информацию». Об этом советник Ермака заявил «Громадському радио».

Любое медиа знает, что они должны предоставить две точки зрения. Моя задача — обеспечить вторую, другую точку зрения. Когда обвиняют Офис, я должен обеспечить наличие другого голоса, — рассказал Арестович.



На вопрос, несет ли угрозу нацбезопасности концентрация в руках соратника Виктора Медведчука этих трех каналов, он ответил, что «там очень подготовленные люди, их так просто не поймаешь». Арестович добавил, что на их информирование власть должна ответить своим четким и системным информированием.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала ZIK, владельцем которого является лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Нацсовет возьмется за канал через анонс телепередачи под названием «Реванш соросятни».