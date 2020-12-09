Коронавирус и Трамп – о чем чаще всего писали в Twitter в 2020 году, фото — tadviser.ru

https://racurs.ua/n147529-koronavirus-i-tramp-o-chem-chasche-vsego-pisali-v-twitter-v-2020-godu.html

Ракурс

Пользователи Twitter чаще всего писали в 2020 году о коронавирусе и обсуждали Дональда Трампа.

Первая позиция у тега #COVID19. Второе место — #BlackLivesMatter, тег посвященный движению против полицейской жестокости в отношении темнокожих. Третьим по популярности стал тег #StayHome. Такие итоги подвела социальная сеть в своем блоге.

Самой обсуждаемой персоной года в Twitter стал президент США Дональд Трамп. Кроме него, в первую десятку попали:

новоизбранный президент США Джо Байден;

Джордж Флойд, чья смерть спровоцировала протесты в США и движение BlackLivesMatter;

погибший баскетболист Коби Брайант;

экс-президент США Барак Обама;

корейская поп-группа BTS;

премьер-министр Индии Нарендра Моди;

рэппер Канье Уэст;

основатель Tesla и SpaceX Илон Маск;

следующий вице-президент США Камала Харрис.

Самой популярной оказалась запись о смерти актера Чедвика Боузмана («Черная пантера», «42», «Первый мститель: Противостояние»), набравшая более 7 млн реакций.

Самыми популярными в 2020 году эмоджи были:

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