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Ракурс
Коронавирус и Трамп – о чем чаще всего писали в Twitter в 2020 году, фото — tadviser.ru

Коронавирус и Трамп — о чем чаще всего писали в Twitter в 2020 году

9 дек 2020, 12:09
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Пользователи Twitter чаще всего писали в 2020 году о коронавирусе и обсуждали Дональда Трампа.

Первая позиция у тега #COVID19. Второе место — #BlackLivesMatter, тег посвященный движению против полицейской жестокости в отношении темнокожих. Третьим по популярности стал тег #StayHome. Такие итоги подвела социальная сеть в своем блоге.

Самой обсуждаемой персоной года в Twitter стал президент США Дональд Трамп. Кроме него, в первую десятку попали:

  • новоизбранный президент США Джо Байден;
  • Джордж Флойд, чья смерть спровоцировала протесты в США и движение BlackLivesMatter;
  • погибший баскетболист Коби Брайант;
  • экс-президент США Барак Обама;
  • корейская поп-группа BTS;
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди;
  • рэппер Канье Уэст;
  • основатель Tesla и SpaceX Илон Маск;
  • следующий вице-президент США Камала Харрис.

Самой популярной оказалась запись о смерти актера Чедвика Боузмана («Черная пантера», «42», «Первый мститель: Противостояние»), набравшая более 7 млн реакций.

Самыми популярными в 2020 году эмоджи были:


Ранее «Ракурс» писал, что самыми популярными запросами украинцев в Google стали: «коронавирус рекомендации», «выборы в США», Google Classroom, «на урок», «холостячка», «праздники 2020», «карантин в Украине» и Zoom.

Источник: Ракурс


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