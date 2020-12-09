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Коронавирус и Трамп – о чем чаще всего писали в Twitter в 2020 году, фото — tadviser.ru
Коронавирус и Трамп — о чем чаще всего писали в Twitter в 2020 годуhttps://racurs.ua/n147529-koronavirus-i-tramp-o-chem-chasche-vsego-pisali-v-twitter-v-2020-godu.htmlРакурс
Пользователи Twitter чаще всего писали в 2020 году о коронавирусе и обсуждали Дональда Трампа.
Первая позиция у тега #COVID19. Второе место — #BlackLivesMatter, тег посвященный движению против полицейской жестокости в отношении темнокожих. Третьим по популярности стал тег #StayHome. Такие итоги подвела социальная сеть в своем блоге.
Самой обсуждаемой персоной года в Twitter стал президент США Дональд Трамп. Кроме него, в первую десятку попали:
- новоизбранный президент США Джо Байден;
- Джордж Флойд, чья смерть спровоцировала протесты в США и движение BlackLivesMatter;
- погибший баскетболист Коби Брайант;
- экс-президент США Барак Обама;
- корейская поп-группа BTS;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- рэппер Канье Уэст;
- основатель Tesla и SpaceX Илон Маск;
- следующий вице-президент США Камала Харрис.
Самой популярной оказалась запись о смерти актера Чедвика Боузмана («Черная пантера», «42», «Первый мститель: Противостояние»), набравшая более 7 млн реакций.
Самыми популярными в 2020 году эмоджи были:
Ранее «Ракурс» писал, что самыми популярными запросами украинцев в Google стали: «коронавирус рекомендации», «выборы в США», Google Classroom, «на урок», «холостячка», «праздники 2020», «карантин в Украине» и Zoom.
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