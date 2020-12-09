План «Б» для Донбасса готовит СНБО — Кравчук

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О плане «Б» для Донбасса, предложенном Советом нацбезопасности и обороны Украины в контексте «усиления действия по урегулированию ситуации», рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Есть соответствующее заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что они готовят решение об усилении действия по урегулированию ситуации на Донбассе. Это и есть, по сути, план «Б». Если мы и в дальнейшем будем чувствовать, что движения вперед нет, и все блокируется абсолютно сознательно, а не случайно, то, моя позиция такова, что мы должны искать другие пути давления на Россию — другие возможности, другие формы, — отметил Кравчук в комментарии УНН.

В прошлом году 9 декабря в Париже состоялся саммит глав государств и правительств стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых — об определении новых КПВВ, проведении обмена пленными, прекращении огня и тому подобное. Кравчук рассказал, удалось ли достичь выполнения «парижских» договоренностей.

«Нормандский формат» принимает решения, а площадка для выработки путей, предложений и конкретных шагов, возлагается на минский переговорный процесс, то есть на Трехстороннюю контактную группу… Все есть, но оно не функционирует только потому, что Россия на передний план ставит политические вопросы, а затем все остальные — вопросы безопасности, гуманитарные и тому подобное. Она о других вопросах говорит прямо: эти вопросы не будут решаться до тех пор, пока не будут решены политические вопросы, — отметил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявлял, что «план Б» по Донбассу может быть утвержден Советом национальной безопасности и обороны Украины в начале 2021 года.