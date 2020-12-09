Золотая рыбка. Фото: CNN

https://racurs.ua/n147527-gigantskuu-zolotuu-rybku-s-rekordnym-vesom-obnarujili-v-ssha-foto-jivotnogo.html

Ракурс

Гигантскую золотую рыбку с рекордным весом в 4 кг выловили работники парка в озере Оук-Гроув в Северной Каролине, США. Длина рыбки составила 38 см.

В то же время стандартный вес для рыбы этого вида не превышает 300 граммов. Об этом сообщает CNN.

Директор парка Greenways Тай Хук заявил, что понятия не имеет, как долго эта рыбка находилась в озере. Последний раз работники парка изучали озеро 10 лет назад, но тогда не было и намека на золотую рыбку. Загадочное животное обнаружили случайно, проверяя состояние экосистемы озера и качество воды в водоеме.



Во время проверки гигантская рыба выскочила из водоема, и ее быстро сфотографировали. По словам директора парка, озеро преимущественно используют для рыбалки, хотя рыбакам рекомендуют выбросить рыбу после того, как поймали ее. Собственно, с золотой рыбкой это и сделали работники парка.

Мы думаем, что кто-то, видимо, просто выпустил свою рыбу в озеро, не хотел смывать ее в унитаз, — добавил Хук.



Отметим, что в Книге рекордов Гиннеса говорится, что размер самой длинной из известных золотых рыбок — 47,5 см от носа до плавника. Она принадлежит мужчине из Нидерландов, однако ее точный вес неизвестен.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый вид совы, которая жила на планете около 40 тыс. лет назад, обнаружили аргентинские палеонтологи. Птица была внушительных размеров и охотилась на более мелких сов. Окаменелые останки совы обнаружили в формации Кангагуа, расположенной в эквадорской провинции Чимборасо. Новый вид получил название Asio ecuadoriensis.