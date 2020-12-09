Локдаун в Украине могут ввести уже в январе. Фото: 24 канал

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Жесткий карантин в Украине могут ввести с 8 по 25 января 2021 года.

Окончательное решение по локдауну примут 9 декабря, сейчас идет обсуждение. Общегосударственный карантин планируют продлить до 28 февраля следующего года. Об этом сообщает со ссылкой на источники в правительстве издание LB.ua, которое ссылается на копию проекта правительственного постановления.

Кабмин планирует запретить во время тотального локдауна посещение учебных заведений, но садики и специальные заведения будут работать. Не будут работать кафе, бары, рестораны, кроме работы на вынос, доставку и заведений питания в аэропортах. В гостиницах хотят запретить работу ресторанов с 11.00 до 6.00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Не будет приема посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости. Также будут закрыты заведения развлекательной деятельности. Во время локдауна будет запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных. Будут закрытыми продовольственные и непродовольственные рынки.

Документ предусматривает, что церкви и другие религиозные заведения не будут закрывать, если они наполнены менее чем на 50% и обеспечивают соблюдение дистанции 1,5 м между присутствующими.

Кабмин также предлагает ввести ограничения на деятельность кинотеатров и учреждений культуры. Им будет запрещен прием посетителей с наполненностью залов более 50% мест.

Кроме того, с 11 января по 21 января правительство будет рекомендовать по возможности установить дистанционный режим работы.

Напомним, в городах Украины празднование Нового года планируют провести с соблюдением карантинных ограничений, чтобы предотвратить рост количества новых больных. В случае введения карантина в украинских городах планируют транслировать все торжества онлайн.