Стало известно, какой город будет праздновать новогодние праздники с наибольшим размахом

Новогодние праздники. Фото: Вирусные истории

https://racurs.ua/n147448-stalo-izvestno-kakoy-gorod-budet-prazdnovat-novogodnie-prazdniki-s-naibolshim-razmahom.html

Ракурс

Новогодние праздники в этом году пройдут с коррективами из-за эпидемии коронавируса. Празднование в городах Украины планируют провести с соблюдением карантинных ограничений, чтобы предотвратить рост количества новых больных.

В случае введения карантина в украинских городах планируют транслировать все торжества онлайн. Об этом сообщает «24 канал».

Так, в столице Украины — Киеве — в этом году будут пытаться обезопасить новогодние локации от скопления людей. Как и в прошлые годы, главная елка будет размещена на Софийской площади. Однако на этот раз город не будет устраивать концерт на большой сцене, а также отменят традиционные фестивальные события. На праздничных локациях не будет устанавливать фудкорты.

В то же время в Харькове на площади Свободы уже установили 36-метровую елку. Также здесь появятся уже традиционные аттракционы и каток. В городе до сих пор разрабатывают четкие меры для избежания скопления людей на новогодней ярмарке и у точек общественного питания, которые будут работать во время праздников.

Между тем во Львове тоже начали подготовку к рождественским праздникам. В сердце Западной Украины установят елку, шопку и дидух. Однако от массовых ярмарок и концертов откажутся из-за карантинных ограничений.

А вот в Виннице решили отказаться и от ежегодной елки, но улицы все равно украсят праздничной иллюминацией. Глава города Сергей Моргунов отметил, что принимая такое решение прислушивались к мнению горожан. Некоторые люди не видят целесообразности в том, чтобы устанавливать в городе елку. Они советуют направить деньги в больницы для борьбы с COVID-19.

В Запорожье главную елку обычно ставят на площади Маяковского. В этом году мэрия провела тендер на монтаж и демонтаж новогодних городков на сумму примерно 2 млн грн. Еще одну, областную елку должны поставить напротив областной госадминистрации на площади Фестивальной.

Напомним, ранее мы сообщали, что нынешняя праздничная елка на зимние праздники будет в Киеве и рекордной, и необычной. Общая высота конструкции, которую установят на Софийской площади, составит 31 м. Саму же новогоднюю елку поставят на «сказочный пенек». Если позволит ситуация с коронавирусом, в него можно будет войти.