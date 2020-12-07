Зеленский будет использовать «региональные наработки» Януковича и Порошенко, фото — УП

https://racurs.ua/n147447-zelenskiy-budet-ispolzovat-regionalnye-narabotki-yanukovicha-i-poroshenko.html

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Во время децентрализации в Украине президент Владимир Зеленский хочет восстановить Совет регионального развития. Цель президента — улучшить общение между центральной и региональной властами.

Глава государства в послании в День местного самоуправления написал, что одним из наиболее перспективных направлений считает реанимацию Совета регионального развития, который позволит «существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти».

По словам президента, сейчас благодаря децентрализации местные власти получили много полномочий, властных и финансовых возможностей. А это в свою очередь привело к тому, что развернулась «отчаянная борьба» за влияние в общинах почти по всей Украине.

Президент поддержал продолжение реформы децентрализации «для развития общин, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни».

Совет регионов создал весной 2010 года президент-беглец Виктор Янукович, а в сентябре 2014 года Петр Порошенко его распустил. В апреле 2015 года пятый глава государства создал Совет регионального развития. Его целью также было «содействие налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления в вопросах выработки оптимальной модели развития местного самоуправления».

Зеленский ликвидировал этот совет, но одновременно создал Совет развития общин и территорий.