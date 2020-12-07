Зеленський використає «регіональні напрацювання» Януковича і Порошенка

Зеленський використає напрацювання Януковича-Порошенка, фото — УП

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Під час децентралізації в Україні президент Володимир Зеленський хоче відновити Раду регіонального розвитку. Мета президента — покращити спілкування між центральною і регіональною владою.

Глава держави у посланні в День місцевого самоврядування написав, що одним з найбільш перспективних напрямків вважає реанімацію Ради регіонального розвитку, яка дозволить «суттєво покращити комунікацію між мерами, головами обласних адміністрацій, центральними органами влади».

За словами президента, наразі завдяки децентралізації місцева влада отримала багато повноважень, владних і фінансових можливостей. А це у свою чергу призвело до того, що розгорнулася «відчайдушна боротьба» за вплив у громадах майже по всій Україні.

Президент підтримав продовження реформи децентралізації «задля розвитку громад, створення нових можливостей і комфортного середовища для життя».

Раду регіонів створив навесні 2010 року президент-втікач Віктор Янукович, а вересні 2014 року Петро Порошенко її розпустив. У квітні 2015 року п’ятий глава держави створив Раду регіонального розвитку. Її метою також було «сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування у питаннях напрацювання оптимальної моделі розвитку місцевого самоврядування».

Зеленський скасував і цю раду, натомість створив Раду розвитку громад та територій.