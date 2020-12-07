Коли країни ЄС отримають перші дози вакцини від COVID-19. Фото: rg.ru

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Перші вакцини проти коронавірусу можуть бути доставлені в держави Євросоюзу через три-чотири тижні.

Всі країни, які беруть участь в спільних закупівлях ЄС, отримають препарат від COVID-19 одночасно. Наразі владі цих країн необхідно підготуватися до логістики всередині країни, щоб правильно підготуватися до вакцинації. Про це заявив представник Литви в Європейській комісії Віргініюс Сінкевічюс, передає BNS.

Найважливіші акценти — забезпечення логістики всередині країни, підтримання необхідних температур і умов, а також забезпечення їх доступності не тільки в містах, але і в районних центрах, — зазначив Сінкевічюс.



Як відомо, вакцини проти коронавірусу, розроблені фармацевтичними компаніями, зараз проходять етап перевірки у Європейському агентстві з лікарських засобів. Ці препарати зможуть застосовуватися на ринку лише після відповідного схвалення.

Нагадаємо, у компанії Moderna заявили, що здатні поставити країнам Євросоюзу 300 млн доз вакцини від коронавірусу, оскільки виробничі потужності корпорації дозволяють це зробити. У «Модерні» обіцяють поставити ЄС ті обсяги вакцини, які передбачені на 2021 рік спеціальною комісією.