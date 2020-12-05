Moderna пообіцяла поставити Євросоюзу 300 млн доз вакцини. Фото:

https://racurs.ua/ua/n147372-moderna-poobicyala-postavyty-ievrosouzu-300-mln-doz-vakcyny.html

Ракурс

Компанія Moderna може забезпечити Європейському Союзу набагато більшу кількість вакцин від коронавірусу, ніж замовлені 80 млн.

«Модерна» здатна поставити Євросоюзу 300 млн доз препарату, виробничі потужності компанії дозволяють це зробити. У корпорації обіцяють поставити ЄС ті обсяги вакцини, які передбачені на 2021 рік спеціальною комісією. Про це 5 грудня в інтерв’ю радіостанції France Info заявив глава американської корпорації Moderna Стефан Бансель.

США аж ніяк не є головним ринком для компанії. З тих 500 млн-1 млрд доз, які ми намітили зробити, ми передбачаємо поставити поза цією країною більше, ніж у самій країні, — зазначив Бансель.

Раніше в компанії Moderna заявили, що їхня вакцина забезпечує у 94% людей стовідсотковий захист від COVID-19 при зараженні коронавірусом.

Нагадаємо, минулого тижня Велика Британія затвердила вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19, розробку якої здійснювали компанії Pfizer та BioNTech. Британський уряд вже замовив 40 млн доз вакцини від коронавірусу. Цієї кількості має вистачити для вакцинування 20 млн людей, оскільки вакцина потребує дворазового введення

У ВООЗ заявили, що вакцини від коронавірусу дозволять прийти до «нової нормальності» тільки в поєднанні зі збереженням всіх наявних заходів з контролю над пандемією.