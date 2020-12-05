На хабарі затримала нотаріуса. Фото: kor.ill.in.ua

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Хабар у понад 1 млн грн вимагав нотаріус Київського міського нотаріального округу та посередник.

Суму в 1,2 млн грн вони вимагали за сприяння у безперешкодній державній реєстрації речових прав на завод та вплив на реєстратора. У разі відмови нотаріус та посередник обіцяли створити проблеми з реєстрацією. При цьому офіційна вартість таких послуг становить 11 тис. 800 грн. Про це 5 грудня повідомила прес-служба Національної поліції.

Фігурантів справи затримали під час отримання останньої частини хабаря в сумі 25 тис. дол. Раніше адвокат та посередник вже отримали 16 тис. дол. та 28 тис. грн. Загальна сума хабаря склала майже 1 млн 200 тис. грн.

Затриманим вже повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Санкцією статті передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді Служба безпеки України затримала двох киян, які обіцяли комерсанту вирішити бізнес-питання через нібито існуючі у них зв’язки у керівництві Офісу генпрокурора.