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Ракурс
На взятке задержала нотариуса. Фото: kor.ill.in.ua

За миллионную взятку задержали нотариуса Киевского городского округа (ФОТО)

5 дек 2020, 12:35
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Взятку в более 1 млн грн требовал нотариус Киевского городского нотариального округа и посредник.

Сумму в 1,2 млн грн они требовали за содействие в беспрепятственной государственной регистрации вещных прав на завод и влияние на регистратора. В случае отказа нотариус и посредник обещали создать проблемы с регистрацией. При этом официальная стоимость таких услуг составляет 11 тыс. 800 грн. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Фигурантов дела задержали при получении последней части взятки в сумме 25 тыс. долл. Ранее адвокат и посредник уже получили 16 тыс. долл. и 28 тыс. грн. Общая сумма взятки составила почти 1 млн 200 тыс. грн.

Задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер пресечения. Санкцией статьи предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Задержание на взятке. Фото: Нацполиция


Задержание на взятке. Фото: Нацполиция

Напомним, в ноябре Служба безопасности Украины задержала двухкиевлян, которые обещали Коммерсанту решить бизнес-вопрос из-за якобы существующих у них связей в руководстве Офиса генпрокурора.

Источник: Ракурс


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