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Масштабный гуманитарный кризис спрогнозировали в ООН. Фото: УНН

Масштабный гуманитарный кризис спрогнозировали в ООН — когда он наступит

5 дек 2020, 11:59
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Гуманитарный кризис, самый тяжелый со времен окончания Второй мировой войны, угрожает человечеству в 2021 году.

Из-за пандемии коронавируса количество людей, которые могут умереть от голода, выросло с прогнозируемых 135 млн до 270 млн человек. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли во время своего выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН по вопросам борьбы с COVID-19, передает «Общественное радио».

Бизли призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание финансированию борьбы с голодом и преодолению причин миграции в мире. По его словам, избежать кризиса мешает отсутствие ресурсов, потому что они были потрачены на борьбу с распространением коронавируса.


В ООН отметили, что на борьбу с пандемией потратили 19 трлн долл., а на борьбу с гуманитарным кризисом денег уже может не хватить.

Напомним, в Управлении ООН по координации гуманитарных дел в Украине заявили, что пандемия коронавируса может повлечь в Украине худшую рецессию за десятилетия. Специалисты считают, что из-за падения экономики более 9 млн украинцев могут оказаться в бедности.


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