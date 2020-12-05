Пистолет Джеймса Бонда. Фото: knowhow.pp.ua

https://racurs.ua/n147369-pistolet-djeymsa-bonda-prodali-za-chetvert-milliona-dollarov.html

Ракурс

Пистолет из фильма о Джеймсе Бонде, где агента 007 играл Шон Коннери, продали на аукционе.

Оружие британского агента, а именно пистолет Walther PP из фильма «Доктор Ноу», ушло с молотка за 256 тыс. долл. С тех пор «Вальтер» стал основным оружием Бонда. Лот изначально оценивался в 150−200 тыс. долл. Об этом сообщает Reuters.

Также на этом аукционе за 108 тыс. долл. продали шлем пилота-истребителя, который носил Том Круз в «Лучшем стрелке». А фуражка офицера ВМС, которую Круз носил в фильме «Несколько хороших парней» ушел с молотка за 9 тыс. 375 долл. Меч катана, который использовал Брюс Уиллис в фильме «Криминальное чтиво» продали за 35,2 тыс. долл. За этот лот изъяли в пять раз больше средств, чем было заявлено.

Напомним, в августе в США на аукционе Sotheby’s продали автомобиль Aston Martin DB5, который оснащен рядом киношно-шпионских устройств и снимался в фильмах о британском шпионе Джеймсе Бонде. Транспортное средство ушло с молотка за 6,4 млн долл.